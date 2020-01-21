Водитель сбил подростков на Урале

«Водитель автомобиля ГАЗ-2752, мужчина 1954 года рождения, следуя по Черноисточинскому шоссе, допустил наезд на двух 13-летних девочек — пешеходов, переходивших проезжую часть дороги справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу», — пояснили в ведомстве.

Пострадавшие получили серьезные травмы. Медики подозревают сотрясение головного мозга у обеих школьниц. Одной из них также диагностировали ушибы грудной клетки и поясничного отдела позвоночника.

Обвиняемый заявил, что не заметил потерпевших. На момент происшествия он был трезв. Водителю 66 лет, из них 20 лет он управляет автомобилем.

«По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Во избежание дорожно-транспортных происшествий ГИБДД настоятельно рекомендует водителям при подъезде к пешеходному переходу заранее снижать скорость, смотреть по сторонам, чтобы вовремя заметить пешеходов, намеревающихся переходить дорогу», — пояснили в УГИБДД по региону.