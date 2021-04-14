Водитель сбил подростка-велосипедиста на тротуаре в Санкт-Петербурге

Водитель из Петербурга не увидел юного велосипедиста и наехал на парня. Молодого человека пришлось госпитализировать. Об этом сообщили ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в полиции.

Водитель иномарки Volvo обратился накануне к правоохранителям. Он рассказал о том, что наехал на юношу в районе набережной Обводного канала. Мужчина поделился, что сбил молодого человека, когда выезжал с прилегающей территории 46 дома. Пострадавшим оказался 14-летний подросток, который двигался по тротуару.

Мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой, а также с сотрясением мозга. Медики оценили его состояние как средне тяжелое. Полиция устанавливает детали произошедшего.