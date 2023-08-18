18 августа 2023, 14:27
Водитель сбил подростка и скрылся с места с происшествия в Челябинской области
ДТП с участием пешехода произошло накануне на улице Дзержинского в Копейске. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Челябинской области.
По информации ведомства, в районе дома № 6/1 водитель сбил мальчика и скрылся с места происшествия. В результате школьник получит телесные повреждения.
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Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося.
Челябинская область
ДТП
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