Происшествия 18 августа 2023, 14:27 Водитель сбил подростка и скрылся с места с происшествия в Челябинской области

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ДТП с участием пешехода произошло накануне на улице Дзержинского в Копейске. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Челябинской области.

По информации ведомства, в районе дома № 6/1 водитель сбил мальчика и скрылся с места происшествия. В результате школьник получит телесные повреждения.

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Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося.