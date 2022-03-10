10 марта 2022, 17:20
Водитель сбил пешехода в Пензенской области
ДТП произошло в Пензенской области. Пострадал один человек. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».
Водитель легковой машины сбил мужчину. Пострадавший попал в больницу. Правоохранители выяснят детали и обстоятельства происшествия.
Сотрудники ГИБДД попросили водителей соблюдать осторожность и не создавать опасных ситуаций на дороге.
Ранее смертельное ДТП произошло в Багратионовском районе Калининградской области. Там водитель иномарки Mercedes врезался в дерево.