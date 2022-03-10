Водитель сбил пешехода в Пензенской области

ДТП произошло в Пензенской области. Пострадал один человек. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».

Водитель легковой машины сбил мужчину. Пострадавший попал в больницу. Правоохранители выяснят детали и обстоятельства происшествия.

Сотрудники ГИБДД попросили водителей соблюдать осторожность и не создавать опасных ситуаций на дороге.

Ранее смертельное ДТП произошло в Багратионовском районе Калининградской области. Там водитель иномарки Mercedes врезался в дерево.