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    10 марта 2022, 17:20

    Водитель сбил пешехода в Пензенской области

    Дарья Морозова

    ДТП произошло в Пензенской области. Пострадал один человек. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».

    Водитель легковой машины сбил мужчину. Пострадавший попал в больницу. Правоохранители выяснят детали и обстоятельства происшествия.

    Сотрудники ГИБДД попросили водителей соблюдать осторожность и не создавать опасных ситуаций на дороге.

    Ранее смертельное ДТП произошло в Багратионовском районе Калининградской области. Там водитель иномарки Mercedes врезался в дерево.