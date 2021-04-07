Водитель сбил переходившую по зебре девочку в Ивановской области

Девочку в Ивановской области 6 апреля сбили, когда она переходила дорогу по зебре. После чего ее немедленно отправили в больницу, сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный УМВД.

Ребенок десяти лет переходил дорогу в городе Фурманов, когда около шести вечера его сбила машина марки Lifan. Отмечается, что девочка соблюдала все правила дорожного движения и передвигалась по зебре. Полицейские разбираются в деталях произошедшего.

Ребенок получил ссадины и ушибы. Из-за травм ее отправили в медицинское учреждение, сообщили в УМВД.