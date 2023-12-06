Происшествия

06 декабря 2023, 11:01

Водитель сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места аварии в ЯНАО

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В ЯНАО правоохранители разыскивают водителя, который после наезда на несовершеннолетнего пешехода скрылся с места ДТП. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу районного ОМВД.

Авария произошла накануне в районе улицы 26-го съезда КПСС. Несовершеннолетний пешеход переходил улицу по нерегулируемому переходу.

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Водитель оставил ребенка на дороге, скрывшись в неизвестном направлении.

ДТП

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