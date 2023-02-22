Происшествия 22 февраля 2023, 12:28 Водитель сбил насмерть женщину в центре Петербурга

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Жительница Санкт-Петербурга попала под колеса легкового автомобиля в центре города. От полученных травм пострадавшая скончалась, сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Range Rover наехал на женщину в тот момент, когда та переходила проезжую часть в неположенном месте.

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В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность погибшей.

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