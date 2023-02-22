Происшествия 22 февраля 2023, 17:34 Водитель сбил насмерть женщину в Ижевске

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Жительница Ижевска попала под колеса автомобиля напротив дома на улице Тракторной. От полученных травм женщина скончалась на месте аварии, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на отдел УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, водитель за рулем неустановленной машины наехал на пожилую женщину и скрылся с места дорожного происшествия.

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Отмечается, что специалисты проведут проверку по факту отсутствия тротуара вдоль жилой застройки.

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