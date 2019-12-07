Водитель сбил насмерть трех пешеходов и врезался в опору МЦК в Москве

Три человека погибли, еще один пострадал в результате аварии в районе станции МЦК «Окружная» на севере Москвы. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла утром 7 декабря возле дома 31 на Локомотивном проезде.

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«Водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на пешеходов, после чего произошел наезд на препятствие. В результате ДТП три человека погибли, один человек пострадал», — сказали в пресс-службе ГИБДД.

По информации РИА «Новости», которое ссылается на источник в экстренных службах, водитель врезался в вестибюль станции МЦК «Окружная».

Состояние пострадавшего пока не известно.