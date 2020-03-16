Водитель сбил двух человек на крыльце магазина

ДТП случилось на улице Советская. Водитель «Нивы» специально направил свой автомобиль на стоящих на лестнице 26-летнего мужчину и 28-летнюю женщину. После происшествия он скрылся. В результате пострадавших госпитализировали со множественными травмами. Личность водителя установили — им оказался 25-летний мужчина.