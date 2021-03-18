Водитель сбил группу велосипедистов во Франции

Автомобиль наехал на 19 велосипедистов во Франции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным НСН, водитель хотел обогнать другую машину и выехал на встречную полосу. Там он чуть не столкнулся с встречным авто. В результате он попытался избежать аварии и сбил группу велосипедистов. Выяснилось, что это спортсмены из местного клуба.

Один из них попал в больницу в тяжелом состоянии. Сам водитель также получил травмы.