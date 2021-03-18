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    18 марта 2021, 16:17

    Водитель сбил группу велосипедистов во Франции

    Дарья Морозова

    Автомобиль наехал на 19 велосипедистов во Франции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

    По данным НСН, водитель хотел обогнать другую машину и выехал на встречную полосу. Там он чуть не столкнулся с встречным авто. В результате он попытался избежать аварии и сбил группу велосипедистов. Выяснилось, что это спортсмены из местного клуба.

    Один из них попал в больницу в тяжелом состоянии. Сам водитель также получил травмы.