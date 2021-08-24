Водитель сбил двух женщин в Петербурге

Авария произошла в Санкт-Петербурге. Машина сбила двух женщин, а потом скрылась. Об этом сообщило издание «Мегаполис» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

По данным сайта «Дни.ру», водитель не справился с управлением и въехал в ограждение трамвайных путей. Пострадали две женщины, которые стояли на трамвайной остановке.

«После аварии виновник аварии с места происшествия скрылся. Приняты меры к его розыску и задержанию», — рассказали в пресс-службе ведомства.