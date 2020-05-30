30 мая 2020, 07:07
Водитель сбил двух пешеходов в Петербурге. Один из них погиб
Водитель сбил двух пешеходов в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга и уехал с места ДТП. Один из них умер, а второй находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
«Неизвестный на неустановленном автомобиле сбил двух пешеходов — мужчин 25-30 лет на вид. В результате ДТП один пешеход скончался на месте от полученных травм, другой в тяжелом состоянии госпитализирован», — приводит агентство текст сообщения ГИБДД.
Инцидент произошел в ночь на 30 мая в деревне Марьино (Санкт-Петербург) в Канатном переулке.
Полицейские сейчас устанавливают личности участников дорожно-транспортного происшествия. Сбежавшего водителя и его автомобиль ищут. Более подробной информации о случившемся пока нет.