Водитель сбил двух пешеходов в Петербурге. Один из них погиб

«Неизвестный на неустановленном автомобиле сбил двух пешеходов — мужчин 25-30 лет на вид. В результате ДТП один пешеход скончался на месте от полученных травм, другой в тяжелом состоянии госпитализирован», — приводит агентство текст сообщения ГИБДД.

Инцидент произошел в ночь на 30 мая в деревне Марьино (Санкт-Петербург) в Канатном переулке.

Полицейские сейчас устанавливают личности участников дорожно-транспортного происшествия. Сбежавшего водителя и его автомобиль ищут. Более подробной информации о случившемся пока нет.