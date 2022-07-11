Водитель наехал на двух инспекторов ГИБДД в центре столицы, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Они получили травмы.

Наезд произошел в районе пересечения Нового Арбата и Смоленской набережной, отметил источник агентства.

«Водитель автомобиля сбил двух инспекторов ГИБДД. Они оба получили травмы, их состояние устанавливается», — сказал он.

Ряд СМИ сообщили, что после происшествия водитель авто скрылся с места, но источник агентства опроверг эту информацию. По его словам, водитель остался на месте ДТП. По предварительным данным, он не справился с управлением.