11 июля 2022, 00:18
Водитель сбил двух инспекторов ГИБДД в Москве — СМИ
ТАСС: два сотрудника ГИБДД получили травмы при наезде на них автомобиля в Москве
Водитель наехал на двух инспекторов ГИБДД в центре столицы, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Они получили травмы.
Наезд произошел в районе пересечения Нового Арбата и Смоленской набережной, отметил источник агентства.
«Водитель автомобиля сбил двух инспекторов ГИБДД. Они оба получили травмы, их состояние устанавливается», — сказал он.
Ряд СМИ сообщили, что после происшествия водитель авто скрылся с места, но источник агентства опроверг эту информацию. По его словам, водитель остался на месте ДТП. По предварительным данным, он не справился с управлением.