Водитель сбил двух детей и подрался с их отцом на востоке Москвы

Водитель легковушки сбил двух детей на востоке Москвы. После ДТП между водителем и отцом пострадавших завязалась драка. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

ДТП произошло около 19:00 на улице Молостовых, во дворе дома 14, корпус 2. По данным источника, водитель легкового автомобиля Haval сбил двух детей школьного возраста. После аварии водитель начал драться с отцом пострадавших ребят.

О состоянии детей не уточняется. На место выехали экстренные службы. Обстоятельства выясняются.