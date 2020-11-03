Водитель сбил двоих детей в Новосибирске

По данным телеканала «Царьград», одному из пострадавших оказалось 10 лет, а второму — восемь. Сейчас они находятся в больнице с сотрясением мозга и ушибами. По предварительным данным, дети переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Инспектор БДД ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков призвал всех внимательно соблюдать правила дорожного движения.