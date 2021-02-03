Водитель сбил детей на зебре на юго-западе Москвы

По информации ведомства, автомобилист не снизил скорость при подъезде к пешеходному переходу. В результате он наехал на двоих детей, которые переходили дорогу по зебре.

Прибывшие на место медики забрали пострадавших школьников в больницу. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняют.

Дептранс напомнил водителям, что тормозной путь автомобиля при скорости 60 километров в час на сухом асфальте составляет около 16 метров. Зимой, когда дороги влажные от снега, этот показатель увеличивается.

У пешехода нет шансов выжить, если с ним столкнется машина на скорости 60 километров в час.