03 февраля 2021, 19:13
Водитель сбил детей на зебре на юго-западе Москвы
Двое московских школьников попали в больницу после того, как водитель сбил их на пешеходном переходе. Как сообщил департамент транспорта столицы на своем канале в Telegram, авария произошла на Изюмской улице в Южном Бутове.
По информации ведомства, автомобилист не снизил скорость при подъезде к пешеходному переходу. В результате он наехал на двоих детей, которые переходили дорогу по зебре.
Прибывшие на место медики забрали пострадавших школьников в больницу. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняют.
Дептранс напомнил водителям, что тормозной путь автомобиля при скорости 60 километров в час на сухом асфальте составляет около 16 метров. Зимой, когда дороги влажные от снега, этот показатель увеличивается.
У пешехода нет шансов выжить, если с ним столкнется машина на скорости 60 километров в час.