Происшествия 02 января 2024, 09:56 Водитель сбил амурского тигра в Хабаровском крае и скрылся с места ДТП Раненого амурского тигра нашли лежащим на трассе в Хабаровском крае

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Амурского тигра нашли на трассе в Хабаровском крае. Предположительно, хищника сбил автомобиль, виновник скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале зоозащитники центра «Амурский тигр».

В центре уточнили, что тигр находится в тяжелом состоянии. Специалисты оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

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В начале ноября на трассе в Хабаровске автоледи заметила раненого тигренка. Судя по всему, животное сбила машина. Его доставили в Комсомольскую ветеринарную клинику. Власти региона решили, что после выздоровления тигренка отправят в один из зоосадов.

Московский зоопарк взял на реабилитацию найденного в Хабаровском крае тигра. У хищника, попавшего в капкан браконьеров, выявили перелом конечностей. Специалисты признали, что с такой травмой хищник в дикой природе не выживет, и оставили его в зоопарке.