Водитель сбил 4-летнюю девочку и уехал с места аварии

ДТП произошло в Балахнинском районе Нижегородской области. Водитель сбил четырехлетюю девочку, а после скрылся с места происшествия. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на местное УГИБДД.

Авария произошла в поселке Лукино рядом с домом № 8 на улице Лесная. Водитель наехал на девочку, а после покинул место происшествия в неизвестном направлении. На место происшествия прибыли медики. Пострадавшей диагностировали ушиб колена и головы. Отец девочки отказался от госпитализации.