Происшествия 28 ноября 2022, 15:54 Водитель сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места ДТП в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону полицейские разыскивают водителя, который сбил 11-летнего ребенка в Первомайском районе города и скрылся с места аварии. Об этом написала rostovgazeta.ru.

По данным ГИБДД России по региону, ДТП произошло в воскресенье, 27 ноября, на улице Золотистой. Мальчик попал под колеса машины, переходя проезжую часть дороги.

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Ребенку оказали медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает.

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