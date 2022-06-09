Водитель самоката на полной скорости наехал на женщину, которая отдыхала в парке «Диво остров» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ситуация произошла вчера вечером, 8 июня. После ДТП женщину доставили в медицинское учреждение. 33-летняя пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану височной области слева, а также растяжение связок левого плеча. Сейчас она находится в нейрохирургическом отделении.