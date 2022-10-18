Водитель самоката попал под машину в Кемерове | 360°

18 октября 2022, 15:45
Водитель самоката попал под машину в Кемерове
ДТП с участием самоката произошло в Кемерове на пересечении проспекта Ленина с проспектом Пионерским. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на социальные сети свидетелей.
Авария случилась на парковке рядом с местным кафе.
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«Кого-то сбили, рядом лежит самокат, на асфальте кровь», — рассказал один из пользователей социальных сетей.
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При этом, судя по фото, автомобиль после столкновения заехал на пешеходную зону. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.
ДТП
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