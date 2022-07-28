Водитель с крупной партией героина попался сотрудникам ДПС во Владимирской области

Во Владимирской области сотрудники ДПС задержали уроженца одной из стран ближнего зарубежья, в машине которого оказалась крупная партия наркотиков. Об этом сообщил «Царьград».

ИА Nation News написало, что автоинспектора потребовали от подозрительного водителя остановиться, однако тот продолжил движение. Правоохранителям пришлось устроить погоню за нарушителем и заблокировать его машину.

При обыске полицейские нашли в салоне около восьми килограммов героина. Мужчина задержан, а женщина, которая на момент задержания также была в авто, депортирована на родину.