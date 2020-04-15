15 апреля 2020, 12:24
Водитель с детьми в машине пытался скрыться от полиции в Кемеровской области
Пьяный водитель пытался скрыться от полицейской погони. В автомобиле у него находились несовершеннолетние дети. Об этом написало ИА Nation News.
Инцидент произошел в Гурьевске Кемеровской области. 37-летний водитель не остановился по требованию инспекторов. Мужчина попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Он нарушил несколько правил дорожного движения.
Стражи порядка в итоге смогли остановить водителя и составили на него несколько протоколов.