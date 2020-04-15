Водитель с детьми в машине пытался скрыться от полиции в Кемеровской области

Инцидент произошел в Гурьевске Кемеровской области. 37-летний водитель не остановился по требованию инспекторов. Мужчина попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Он нарушил несколько правил дорожного движения.

Стражи порядка в итоге смогли остановить водителя и составили на него несколько протоколов.