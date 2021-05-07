Водитель Renault вылетел в кювет во время снегопада в Карелии

На заснеженной трассе в Карелии случилось ДТП. Женщина-водитель автомобиля Renault не справилась с управлением и вылетела в кювет. Есть пострадавшие.

По информации ГИБДД, серьезная авария случилась 6 мая в 18:00 в Сегежском районе на автодороге «Кола». 56-летняя Автоледи не справилась с управлением и вылетела в кювет, сообщило издание karelinform.ru.

ДТП случилось из-за выбора неправильной скорости и снегопада на дороге. В машине находилась женщина-пассажир 84 лет, она получила травмы. Ей оказали медпомощь и назначили амбулаторное лечение.

Работники ГИБДД выявляют все детали аварии.