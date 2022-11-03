Водитель Renault насмерть сбил бабушку с внучкой в Подмосковье | 360°

Происшествия 03 ноября 2022, 01:40 Водитель Renault насмерть сбил бабушку с внучкой в Подмосковье Пенсионерка с ребенком погибли в Подмосковье после ДТП с участием иномарки РИА "Новости"

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Вечером 2 ноября водитель Renault насмерть задавил девочку и женщину в Раменском городском округе Московской области, сообщили в ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около 19:30 на трассе Панино-Малино. По предварительной информации, водитель совершил наезд на женщину 1949 года рождения и девочку 2016 года рождения. Они шли по обочине дороги. От полученных травм пострадавшие скончались на месте происшествия.

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Правоохранительные органы направили водителя на медицинское освидетельствование. В ГУ МВД России по Московской области отметили, что в данный момент устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии.

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