Водитель Renault насмерть сбил бабушку с внучкой в Подмосковье | 360°

03 ноября 2022, 01:40
Водитель Renault насмерть сбил бабушку с внучкой в Подмосковье
Пенсионерка с ребенком погибли в Подмосковье после ДТП с участием иномарки
Вечером 2 ноября водитель Renault насмерть задавил девочку и женщину в Раменском городском округе Московской области, сообщили в ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло около 19:30 на трассе Панино-Малино. По предварительной информации, водитель совершил наезд на женщину 1949 года рождения и девочку 2016 года рождения. Они шли по обочине дороги. От полученных травм пострадавшие скончались на месте происшествия.
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Правоохранительные органы направили водителя на медицинское освидетельствование. В ГУ МВД России по Московской области отметили, что в данный момент устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии.
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ДТП
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