Водитель Renault Arkana стала виновницей массового ДТП в Тольятти

Четыре серьезных ДТП произошло в Самарской области 16 июня. Одно из них спровоцировала женщина-водитель. Об этом сообщил «Царьград».

Одна из аварий произошла около шести часов вечера в Центральном районе Тольятти. 35-летняя женщина за рулем Renault Arkana выехала на встречку, где стокнулась с ВАЗ-2107. В результате иномарка врезалась в еще один встречный ВАЗ-21074, за рулем которого также находилась женщина. Серьезные травмы получил водитель первого ВАЗа. Остальные участники ДТП не пострадали.

Другая авария произошла в половине первого в Ставропольском районе. 19-летний водитель, который также управлял ВАЗ-21074, врезался в отбойник на трассе М5-«Урал». Его машина отелетела на Chevrolet Niva, которой управляла женщина. Виновника аварии доставили в больницу.