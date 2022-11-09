Водитель рейсового автобуса в Донецке пострадал при обстреле со стороны ВСУ | 360°

Происшествия 09 ноября 2022, 10:35 Водитель рейсового автобуса в Донецке пострадал при обстреле со стороны ВСУ Мэр Донецка сообщил об обстреле ВСУ рейсового автобуса в Киевском районе города РИА «Новости»

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Рейсовый автобус попал под обстрел в Киевском районе Донецка. В результате пострадал водитель, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин

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По данным чиновника, в результате атаки украинских военных также получили повреждения дома в частном секторе. Более подробная информация о последствиях уточняется, добавил Кулемзин.

Очевидцы сообщали, что после обстрела наблюдалось сильное задымление в микрорайоне Привокзальный. Помимо этого, появлялись данные о прямом попадании в жилой дом на улице Артема, уточнил мэр.

По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ открыли огонь по Донецку с позиций, расположенных в районе Нетайлово. Они выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров. Меньше чем через 30 минут они обстреляли из Карловки Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда такого же калибра.