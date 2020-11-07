Водитель раскрыл подробности ДТП с участием вице-премьера Оверчука

Участник ДТП на Кутузовском проспекте Москвы сообщил подробности столкновения «Таврии» с BMW вице-премьера Алексея Оверчука. По словам очевидца, перед аварией «Таврию» стало уводить на выделенную полосу.

Мужчина ехал за рулем Nissan, когда его машину ударила «Таврия», отлетевшая после столкновения с правительственным BMW.

По словам водителя Nissan, в «Таврии» находился один человек — пожилой водитель. Машину стало уволить на выделенку. «Видимо, водителю плохо стало», — предположил участник аварии в разговоре с Mash.

Издание Baza сообщило со ссылкой на того же водителя, что «Таврия» выехала на встречку во время обгона. «В этот момент по выделенке в сторону области несся автомобиль вице-премьера», — описывает издание ситуацию. По данным сетевого издания, BMW и «Таврия» ударились боками, после чего «Таврию» отбросило на попутный Nissan.

Источник фото: «ДТП и ЧП Москва и МО Онлайн» во «ВКонтакте»

После ДТП были госпитализированы два человека, включая вице-премьера Оверчука — его отвезли в Центральную клиническую больницу. О состоянии чиновника не сообщалось. Также не было информации о втором пострадавшем. В момент ДТП Оверчук ехал на пассажирском кресле.