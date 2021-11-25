Водитель рассказал о последних минутах жизни погибшей в аварии с Собчак

Водитель автомобиля Volkswagen, в который врезалась машина с Ксенией Собчак внутри, рассказал о последних минутах жизни погибшей пассажирки. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам водителя, погибшая Екатерина Тарасова обратилась к нему, чтобы он отвез их с подругой в парк «Горки Город» из Красной Поляны. Несколькими днями ранее мужчина уже подвозил девушек, тогда они обменялись контактами. Во время поездки девушки были в хорошем настроении, общались между собой. По словам водителя, все произошло так быстро, что Екатерина даже не успела испугаться перед аварией.

«Мы только включили музыку и увидели автомобиль. Катя успела только поднять голову и сказать без страха или же испуга в голосе: „Машина“. Я ее уже увидел к тому моменту, но вариантов у меня никаких не было. Слева был автобус, а этот урод появился из ниоткуда. Катя даже не испугалась. Мы с ней вдвоем только видели машину. Оксана, девушка, которая сидела сзади, не видела ничего. Я открыл дверь и выпал на дорогу. Ко мне подбежали ребята спросили про помощь. После чего я позвал Катю по имени, но она молчала. Ребята подошли к ней, проверили пульс и сказали, что она не дышит», — рассказал мужчина.