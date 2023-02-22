Происшествия 22 февраля 2023, 16:40 Водитель Range Rover насмерть сбил женщину в Петербурге

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На Васильевском острове произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла на Большом проспекте В.О. Range Rover, за рулем которого сидел 48-летний водитель, сбил женщину. Она перебегала дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

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По данному факту проводится проверка, устанавливается личность погибшей.

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