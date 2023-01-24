24 января 2023, 15:12
Водитель протаранил ворота парка «Александрия» в Петергофе
Мужчина въехал в ворота парка «Александрия», находящемся на территории музея-заповедника «Петергоф» в Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости».
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки BMW не смог справиться с управлением. Отмечается, что при столкновении мужчина не пострадал.
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В настоящее время сотрудники ДПС устанавливают сумму ущерба, а также причины и обстоятельства случившегося.
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ДТП
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