Эксклюзив 05 января 2024, 11:07 Водитель протаранил три машины в Москве и сбежал Источник «360»: неизвестный протаранил три машины на парковке в Москве и сбежал

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Неустановленный водитель на автомобиле протаранил три машины на одной из парковок в Москве. Об этом сообщил источник «360».

ЧП произошло рядом с домом № 10 по улице Ротерта. На появившихся кадрах видно, что у автомобилей сильно разбит кузов. Официальные комментарии от МВД по факту случившегося пока не поступали.

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Ранее в Москве автомобиль каршеринга столкнулся с бордюром и на высокой скорости влетел в припаркованные машины. Водитель попытался скрыться, но его задержали в нескольких сотнях метрах от места аварии.