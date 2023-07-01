Происшествия 01 июля 2023, 19:57 Водитель протаранил припаркованный грузовик на юге Москвы Дептранс Москвы: водитель врезался в припаркованный автомобиль на Домодедовской улице

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В Южном округе столицы легковушка влетела в грузовую машину. Кадры с моментом ДТП показала пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В субботу, 1 июля, в столице на Домодедовской улице рядом с домом № 6 из-за неосторожного маневра водитель легкового автомобиля врезался в грузовик, который стоял на обочине. Прибывшие на место аварии городские оперативные службы устанавливают все обстоятельства случившегося. Других подробностей пока нет. О пострадавших ничего не известно.

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На опубликованном дептрансом видеоролике с ДТП видно, как следовавшая по дороге легковушка внезапно начала вилять и вскоре врезалась в припаркованный транспорт. В пресс-службе отметили, что движение в районе аварии не затруднено.

Ранее водитель Volkswagen погиб в ДТП с грузовиком на Филатовском шоссе в Новой Москве.