09 декабря 2023, 15:53
Водитель протаранил фонарный столб в Москве, умерев из-за оторвавшегося тромба
Госавтоинспекция: водитель протаранившего столб Hyundai умер из-за тромба
Иномарка Hyundai влетела в фонарный столб в 3-м Новомихалковском проезде в Коптево, сообщил источник «360». Водитель, управлявший машиной, погиб.
По информации собеседника «360», авария произошла около 14:30 в районе дома № 5.
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В столичной Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП на севере города, уточнив, что погибшему было 63 года. По уточненным данным, водитель скончался в результате отрыва тромба, подчеркнули в пресс-службе.
На месте работают сотрудники ведомства и следственно-оперативной группы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
ДТП
Москва 2023
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