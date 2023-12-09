Эксклюзив 09 декабря 2023, 15:53 Водитель протаранил фонарный столб в Москве, умерев из-за оторвавшегося тромба Госавтоинспекция: водитель протаранившего столб Hyundai умер из-за тромба Телеканал «360»

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Иномарка Hyundai влетела в фонарный столб в 3-м Новомихалковском проезде в Коптево, сообщил источник «360». Водитель, управлявший машиной, погиб.

По информации собеседника «360», авария произошла около 14:30 в районе дома № 5.

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В столичной Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП на севере города, уточнив, что погибшему было 63 года. По уточненным данным, водитель скончался в результате отрыва тромба, подчеркнули в пресс-службе.

На месте работают сотрудники ведомства и следственно-оперативной группы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.