29 июля 2022, 20:44
Водитель протаранил бордюр на Арбате. Видео
Источник «360»: в центре Москвы водитель въехал в бордюр и получил сотрясение мозга
В центре Москвы легковой автомобиль съехал с дороги и врезался в бордюрный камень. Авария произошла на Арбате, сообщил «360» источник.
Машина врезалась в бордюр на приличной скорости рядом с домом 54/2. Водитель получил сотрясение мозга, других пострадавших нет.
На месте работают скорая помощь и полиция. Участником ДТП стала Kia Optima. Информации от официальных источников пока не поступало.