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    29 июля 2022, 20:44

    Водитель протаранил бордюр на Арбате. Видео

    Источник «360»: в центре Москвы водитель въехал в бордюр и получил сотрясение мозга

    Людмила Городничева, Полина Созыкина

    В центре Москвы легковой автомобиль съехал с дороги и врезался в бордюрный камень. Авария произошла на Арбате, сообщил «360» источник.

    Машина врезалась в бордюр на приличной скорости рядом с домом 54/2. Водитель получил сотрясение мозга, других пострадавших нет.

    На месте работают скорая помощь и полиция. Участником ДТП стала Kia Optima. Информации от официальных источников пока не поступало.