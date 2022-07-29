Водитель протаранил бордюр на Арбате. Видео

В центре Москвы легковой автомобиль съехал с дороги и врезался в бордюрный камень. Авария произошла на Арбате, сообщил «360» источник.

Машина врезалась в бордюр на приличной скорости рядом с домом 54/2. Водитель получил сотрясение мозга, других пострадавших нет.

На месте работают скорая помощь и полиция. Участником ДТП стала Kia Optima. Информации от официальных источников пока не поступало.