Водитель протаранил 11 машин на стоянке на юго-западе Москвы

На столичной стоянке в районе Ясенево неизвестный протаранил 11 припаркованных автомобилей. Об этом сообщил Дептранс Москвы.

«По предварительной информации, есть пострадавшие. Детали уточняются», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В декабре 2020 года полицейские задержали мужчину, который топором разбил окна 12 автомобилей на парковке у торгового центра в Щелкове. Против него завели уголовное дело «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и заключили под стражу.