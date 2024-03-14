Происшествия 14 марта 2024, 13:21 Водитель предстанет перед судом по делу о ДТП с погибшими подростками в Ставропольском крае

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Уголовное дело о смертельном ДТП в Ставропольском крае рассмотрят по существу. Перед судом предстанет 60-летний водитель иномарки. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на региональную прокуратуру.

Авария произошла осенью 2023 года в селе Обильном. Установлено, что фигурант, следуя за рулем машины Toyota, сбил подростков 14 и 15 лет на пешеходном переходе.

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Одна из девочек скончалась на месте. Вторую школьницу госпитализировали, однако спасти ее не удалось.