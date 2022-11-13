Эксклюзив 13 ноября 2022, 11:25 Водитель потерял управление и затормозил о припаркованные машины во Владивостоке Последствия массового ДТП во Владивостоке сняли на видео

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Владивосток 13 ноября оказался под натиском непогоды. По словам очевидцев, ураганный ветер успел повредить обшивку нескольких домов, перевернул остановку и спровоцировал дорожные аварии. Видео с моментом одного из ДТП появилось в распоряжении «360».

На кадрах видно, как автомобиль сильно закрутило на дороге. Водитель, вероятно, не мог справиться с управлением. Его кидало из стороны в сторону, в итоге он затормозил о припаркованные машины.

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По предварительным данным, в результате повреждения получило как минимум пять автомобилей. Все обстоятельства случившегося уточняются.

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