13 ноября 2022, 11:25
Водитель потерял управление и затормозил о припаркованные машины во Владивостоке
Последствия массового ДТП во Владивостоке сняли на видео
Владивосток 13 ноября оказался под натиском непогоды. По словам очевидцев, ураганный ветер успел повредить обшивку нескольких домов, перевернул остановку и спровоцировал дорожные аварии. Видео с моментом одного из ДТП появилось в распоряжении «360».
На кадрах видно, как автомобиль сильно закрутило на дороге. Водитель, вероятно, не мог справиться с управлением. Его кидало из стороны в сторону, в итоге он затормозил о припаркованные машины.
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По предварительным данным, в результате повреждения получило как минимум пять автомобилей. Все обстоятельства случившегося уточняются.
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ДТП
Владивосток
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