24 января 2023, 13:35
Водитель пострадал в ДТП в Саратове
В Саратове произошла авария, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.
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По данным информагентства, столкнулись два троллейбуса. Между ними зажало 61-летнего водителя. Прибывшие на место происшествия медики оказали автомобилисту первую помощь и доставили его в больницу. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.
ДТП
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