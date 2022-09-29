Водитель пострадал в массовом ДТП в Кургане | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 05:05 Поделиться Telegram

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Viber Водитель пострадал в массовом ДТП в Кургане

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В Кургане произошла массовая авария, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.

ДТП случилось на шоссе Тюнина. По предварительным данным, Renault выехал на встречку и стукнул отечественное авто, которое задело Opel.

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«После на встречной полосе ВАЗ столкнулся с автомобилем Honda. Honda — с автомобилем Kia», — уточнили в ведомстве.

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Водитель Renault получил травмы и попал в медучреждение.

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