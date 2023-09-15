15 сентября 2023, 08:25
Водитель пострадал в ДТП-перевертыше на МКАД
Источник «360»: водитель пострадал в ДТП на 84-м километре МКАД
Автомобиль перевернулся после столкновения с другой машиной на 84-м километре МКАД. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.
На внутренней стороне дороги столкнулись машины Opel и Citroen, в результате чего красный Opel влетел в ограждение на ремонтном участке дороги и перевернулся на крышу. Водитель оказался заблокирован внутри поврежденного авто.
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Как пояснил источник, прибывшая на место аварии скорая сумела оказать пострадавшему помощь. Сейчас из-за столкновения на внутренней стороне МКАД заблокировано две полосы движения.
В столичном дептрансе подтвердили факт ДТП и опубликовали видео момента аварии. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда из-за ограничения движения.
Ранее авария с участием десяти автомобилей заблокировала проезд по развязке КАД в Петербурге. По имеющимся данным, серьезных травм никто из участников дорожного движения не получил
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