Происшествия 15 сентября 2023, 08:25 Водитель пострадал в ДТП-перевертыше на МКАД Источник «360»: водитель пострадал в ДТП на 84-м километре МКАД

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Автомобиль перевернулся после столкновения с другой машиной на 84-м километре МКАД. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.

На внутренней стороне дороги столкнулись машины Opel и Citroen, в результате чего красный Opel влетел в ограждение на ремонтном участке дороги и перевернулся на крышу. Водитель оказался заблокирован внутри поврежденного авто.

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Как пояснил источник, прибывшая на место аварии скорая сумела оказать пострадавшему помощь. Сейчас из-за столкновения на внутренней стороне МКАД заблокировано две полосы движения.

В столичном дептрансе подтвердили факт ДТП и опубликовали видео момента аварии. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда из-за ограничения движения.

Ранее авария с участием десяти автомобилей заблокировала проезд по развязке КАД в Петербурге. По имеющимся данным, серьезных травм никто из участников дорожного движения не получил