21 августа 2023, 08:59
Водитель пострадал в ДТП на юге Москвы
Источник «360»: в Чертанове в ДТП пострадал водитель автомобиля Kia
В Москве в районе Чертаново Северное произошла авария с двумя легковыми машинами. В результате ДТП пострадал один человек, сообщил источник «360» в экстренных службах.
По его данным, в понедельник утром, 21 августа, в Москве на пересечении дублера Варшавского шоссе и Балаклавского проспекта столкнулись два легковых автомобиля Renault и Kia. В результате аварии водитель Kia получил травмы, его доставили в больницу. Водителя машины Renault также осмотрели медики.
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Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД установят все причины и обстоятельства случившегося.
В воскресенье мотоциклист и пассажир пострадали при столкновении с забором на юго-востоке Москвы. Водитель, вылетев с проезжей части, врезался на байке в металлический забор, выбив его часть.
ДТП
Москва 2023
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