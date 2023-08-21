Эксклюзив 21 августа 2023, 08:59 Водитель пострадал в ДТП на юге Москвы Источник «360»: в Чертанове в ДТП пострадал водитель автомобиля Kia Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве в районе Чертаново Северное произошла авария с двумя легковыми машинами. В результате ДТП пострадал один человек, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его данным, в понедельник утром, 21 августа, в Москве на пересечении дублера Варшавского шоссе и Балаклавского проспекта столкнулись два легковых автомобиля Renault и Kia. В результате аварии водитель Kia получил травмы, его доставили в больницу. Водителя машины Renault также осмотрели медики.

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Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД установят все причины и обстоятельства случившегося.

В воскресенье мотоциклист и пассажир пострадали при столкновении с забором на юго-востоке Москвы. Водитель, вылетев с проезжей части, врезался на байке в металлический забор, выбив его часть.