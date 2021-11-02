Водитель после ДТП бросил пострадавших пассажиров и сбежал

В селе Заветное (Ставропольский край) перевернулась легковая машина. Вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшим пассажирам, водитель сбежал. Об этом сообщил сайт newstracker.ru.

Авария произошла на улице Дзержинского. Водитель не справился с управлением. В результате машина съехала с дороги, влетела в насыпь из щебня и перевернулась. Два пассажира пострадали. Водитель сбежал с места происшествия. Правоохранители ищут его.