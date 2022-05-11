11 мая 2022, 15:15
Водитель попытался скрыться от полиции и протаранил дом в Санкт-Петербурге. Видео
Водитель на Mercedes во время полицейской погони врезался в дом в Санкт-Петербурге
Водитель Mercedes, пытаясь скрыться от полицейских, влетел в здание в центре Санкт-Петербурга. ЧП произошло на проспекте Римского-Корсакова. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.
По данным регионального главка МВД, сегодня, около 05:20, сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Mercedes, но водитель на законные требования полицейских не отреагировал и попытался скрыться.
Во время погони мужчина не справился с управлением и врезался в дом. В результате ДТП никто не пострадал. Нарушитель выскочил из автомобиля и попытался убежать, но его задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.