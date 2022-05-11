Водитель попытался скрыться от полиции и протаранил дом в Санкт-Петербурге. Видео

Водитель Mercedes, пытаясь скрыться от полицейских, влетел в здание в центре Санкт-Петербурга. ЧП произошло на проспекте Римского-Корсакова. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

По данным регионального главка МВД, сегодня, около 05:20, сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Mercedes, но водитель на законные требования полицейских не отреагировал и попытался скрыться.

Во время погони мужчина не справился с управлением и врезался в дом. В результате ДТП никто не пострадал. Нарушитель выскочил из автомобиля и попытался убежать, но его задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.