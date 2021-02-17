Водитель попытался скрыться от полиции в Ленобласти

В Ленинградской области сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить водителя внедорожника Chevrolet Niva. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По данным издания, водитель проигнорировал требование инспекторов ДПС остановиться и попытался скрыться от них. По пути он вписался в служебное авто, и полицейским пришлось пустить в ход табельное оружие, чтобы остановить лихача. Нарушителем оказался 33-летний уроженец Карелии. Его доставили в полицейское отделение.