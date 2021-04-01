Водитель автобуса, который попал в ДТП в Туле, потерял управление. За рулем у мужчины случился инсульт. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«По предварительной информации, 62-летний водитель потерял управление в связи с резким ухудшением самочувствия. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи диагностировали у него инсульт», — говорится в сообщении ведомства.

По данным минздрава Тульской области, в 08:30 на улице Путейской в аварию попал служебный автобус психиатрической больницы. На нем медики ехали на работу в поселок Петровский. В аварии пострадали 15 человек: 12 сотрудников психиатрической больницы, один сотрудник городской больницы № 11, водитель и пассажир легкового автомобиля — беременная женщина.

14 пострадавших с различными травмами отвезли в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и горбольницу № 11. Ситуацию взял под контроль губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Ранее очевидцы аварии рассказали, что сначала автобус задел кроссовер SsangYong, потом врезался в легковушку Hyundai, протащил ее несколько метров и влетел в забор.