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    13 июля 2022, 17:15

    Водитель попал в больницу после ДТП в Иванове

    Дарья Морозова

    Водитель врезался в шумозащитное ограждение на трассе в Иванове. Он попал в больницу. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    В результате аварии, от машины остались только обломки. В ГИБДД уточнили, что водитель не справился с управлением. Точные причины происшествия пока неизвестны.

    «У водителя автомобиля взята кровь на исследование», — рассказали в пресс-службе УМВД.

    Также на пострадавшего составили административный протокол за повреждение ограждения.