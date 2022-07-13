Водитель попал в больницу после ДТП в Иванове

Водитель врезался в шумозащитное ограждение на трассе в Иванове. Он попал в больницу. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

В результате аварии, от машины остались только обломки. В ГИБДД уточнили, что водитель не справился с управлением. Точные причины происшествия пока неизвестны.

«У водителя автомобиля взята кровь на исследование», — рассказали в пресс-службе УМВД.

Также на пострадавшего составили административный протокол за повреждение ограждения.