15 января 2021, 19:48
Водитель помог потерявшему сознание пенсионеру в Мурманской области
В Мончегорске (Мурманская область) неравнодушный автомобилист помог пожилому мужчине, которому при переходе дороги стало дурно. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным информагентства, потерявший сознание 82-летний пенсионер не понимал, где он находится. Проезжавший мимо водитель подбежал к нему и вызвал бригаду медиков, которые оказали мужчине всю необходимую помощь. Госпитализация ему не потребовалась. Его отпустили домой.