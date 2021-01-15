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    15 января 2021, 19:48

    Водитель помог потерявшему сознание пенсионеру в Мурманской области

    Артур Блянихов

    В Мончегорске (Мурманская область) неравнодушный автомобилист помог пожилому мужчине, которому при переходе дороги стало дурно. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По данным информагентства, потерявший сознание 82-летний пенсионер не понимал, где он находится. Проезжавший мимо водитель подбежал к нему и вызвал бригаду медиков, которые оказали мужчине всю необходимую помощь. Госпитализация ему не потребовалась. Его отпустили домой.