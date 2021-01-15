Водитель помог потерявшему сознание пенсионеру в Мурманской области

По данным информагентства, потерявший сознание 82-летний пенсионер не понимал, где он находится. Проезжавший мимо водитель подбежал к нему и вызвал бригаду медиков, которые оказали мужчине всю необходимую помощь. Госпитализация ему не потребовалась. Его отпустили домой.