Происшествия 29 ноября 2022, 15:34 Водитель получил условный срок за ДТП со сбитым пешеходом в Петербурге

Читать 360tv в

Суд вынес приговор мужчине, который сбил пешехода в Санкт-Петербурге. Подсудимый получил условный срок, уточнило ИА «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Пострадавший переходил дорогу, когда его сбила машина. мужчина получил тяжелые травмы. Виновник происшествия отвез его в больницу, после чего уехал, не оставив своих данных и не обратившись в полицию.

Реклама

Позже водитель рассказал, что не заметил пешехода сразу из-за яркого света фар встречной машины. Затормозить вовремя он не успел из-за мокрого асфальта.

Реклама

Суд приговорил мужчину к трем годам условного заключения, а также обязал выплатить пострадавшему компенсацию в размере 490 тысяч рублей.